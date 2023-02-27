أوكرانيا: لا مصالحة مع روسيا خلال 100 عام

المصدر: عواصم - وكالات

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اعتبر رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال أنه لن يكون هناك سلام مع روسيا إلا بعد مئة عام، فيما اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن حلف الشمال الأطلسي «الناتو» يشارك في النزاع في أوكرانيا من خلال إمداد هذا البلد بالأسلحة.وقال شميهال إنه لن تكون هناك مصالحة ولا سلام أو تعاون مع روسيا في المئة عام المقبلة. وأضاف، في مقابلة مع مجلة «فوكاس» الألمانية، «المصالحة والتعاون - لا، ليس في المئة عام المقبلة. يجب أن تتغير روسيا أولاً، وأن تصبح ديمقراطية، منزوعة السلاح، ومنزوعة السلاح النووي».

وتعهّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجدداً باستعادة شبه جزيرة القرم، ما يثير مخاوف من تصعيد النزاع. وقال عبر تلغرام «من خلال استعادة القرم، سنعيد السلام. هذه أرضنا وشعبنا وتاريخنا».

وفي مقابلة نشرت أمس، في صحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإقليمية، أكّد المسؤول الثاني في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية فاديم سكيبيتسكي أن كييف تستعد لشنّ هجوم مضاد جديد في الربيع. وأوضح أن «أحد أهدافنا العسكرية الاستراتيجية هو محاولة فتح ثغرة في الجبهة الروسية في جنوب البلاد» نحو شبه جزيرة القرم. وأضاف «لن نتوقف حتى نعيد بلدنا إلى حدودها في العام 1991. هذه رسالتنا لروسيا والمجتمع الدولي».

كذلك، أشادت الخارجية الأمريكية في بيان بـ«جهود أوكرانيا ... للفت الانتباه العالمي». وأضافت «الولايات المتحدة لا ولن تعترف مطلقاً بالضم الروسي لشبه الجزيرة».

مشاركة فعلية

بالمقابل، قال الرئيس الروسي في مقابلة أجرتها معه محطة «روسيا 1» التلفزيونية، إن «دول الناتو ترسل عشرات مليارات الدولارات من الأسلحة إلى أوكرانيا، هذه مشاركة فعلية في النزاع». وأكد أن للدول الغربية «هدفاً واحداً هو تدمير الاتحاد السوفيتي السابق والجزء الرئيسي منه: روسيا الاتحادية»، مجدداً دعوته إلى قيام عالم متعدد الأقطاب. وأضاف «ما الذي نتصدى له؟ نتصدى لكون هذا العالم الجديد الذي ينشأ يُبنى فقط من أجل مصلحة دولة واحدة هي الولايات المتحدة. الآن وبعدما قادت محاولاتهم لإعادة ترتيب العالم على صورتهم إثر سقوط الاتحاد السوفيتي إلى الوضع الراهن، لا بدّ لنا من التحرك».

وقال بوتين: إن بلاده تواجه تهديداً وجودياً لأن أعضاء «الناتو» يسعون إلى إلحاق «هزيمة استراتيجية» بروسيا. وقال: «عندما أعلنت جميع الدول الرئيسية في الناتو أن هدفها الرئيسي هو إلحاق هزيمة استراتيجية بنا (...) كيف يمكننا تجاهل قدراتها النووية في هذه الظروف؟».

الصين وروسيا

في الأثناء، أعلن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز أنه «مقتنع» بأنّ الصين تخطّط لإرسال أسلحة إلى روسيا، ولكن الولايات المتحدة ليس لديها ما يشير إلى أنه تمّ اتخاذ قرار بهذا الشأن أو أنه تمّ تسليم أيّ معدّات. وقال بيرنز في مقابلة مع قناة «سي بي اس» أمس، «نحن مقتنعون بأنّ القادة الصينيين يخطّطون لإرسال معدّات فتاكة إلى روسيا».

وأكد مستشار الأمن القومي جيك ساليفان لشبكة «سي إن إن» أنّ الولايات المتحدة لا تزال «يقظة» في هذا الصدد، مكرراً تحذير واشنطن لبكين من «عواقب» مثل هذه الإمدادات. وقال «إذا قرّرت الصين أن تأخذ زمام المبادرة وتزوّد موسكو بالأسلحة، فإنّ ذلك سيؤدي إلى تكاليف حقيقية» عليها.

1.5 مليون مقاتل

من جانبه، قال مسؤول رفيع المستوى في روسيا البيضاء إن بلاده لديها ما يصل إلى 1.5 مليون فرد جاهزين للقتال خارج قواتها المسلحة. ونسبت وكالة «بيلتا» للأنباء إلى سكرتير مجلس الأمن في روسيا البيضاء ألكسندر فولفوفيتش قوله «ستصل بنية التنظيمات، وليس القوات المسلحة، إلى 1.5 مليون شخص في حالة إعلان الأحكام العرفية ووضع الاقتصاد في حالة الحرب».

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