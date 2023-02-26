بوتين يتهم «الناتو» بالمشاركة في حرب أوكرانيا

المصدر: أ ف ب

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اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حلف شمال الأطلسي (ناتو) بالمشاركة في حرب أوكرانيا، مشيراً إلى إرساله إمدادات أسلحة إلى كييف.

وأوضح بوتين، في مقابلة أجرتها معه محطة «روسيا 1» التلفزيونية، أن دول حلف شمال الأطلسي ترسل عشرات مليارات الدولارات من الأسلحة إلى أوكرانيا، واصفاً ذلك بأنه «مشاركة فعلية» في النزاع.

وقال: «هذا يعني أنها تشارك ولو بصورة غير مباشرة في جرائم نظام كييف»، مؤكداً أن للغرب هدفاً واحداً هو تدمير الاتحاد السوفيتي السابق وروسيا الاتحادية.

وأضاف: «عندها فقط قد يقبلوننا في عائلة الشعوب المتحضرة المزعومة، لكن بصورة منفصلة فقط، كلّ جزء وحده»، مجدداً دعوته إلى قيام عالم متعدد الأقطاب.

وكشف الرئيس الروسي عن الهدف الحقيقي الذي يسعى إليه من خلال تلك الحرب المندلعة، مبيناً أنه يتصدى لكون هذا العالم الجديد الذي ينشأ يُبنى من أجل مصلحة دولة واحدة فقط هي الولايات المتحدة.

من جهته، تعهّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مجدداً، أن تستعيد بلاده شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في مارس 2014، ما يثير مخاوف من تصعيد النزاع.

وقال زيلينسكي، اليوم، عبر «تلغرام»: «قبل تسع سنوات، بدأ العدوان الروسي في شبه جزيرة القرم»، مؤكداً أنه من خلال استعادة القرم سيعيد السلام.

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