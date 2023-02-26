هزة أرضية بقوة 6 درجات تضرب جزر الكوريل الروسية

المصدر: أ ف ب

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ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 6 درجات على مقياس ريختر جزر الكوريل في الشرق الأقصى الروسي.

وأفاد فرع سخالين للإدارة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في بيان له أنه تم في الساعة (6.27) بتوقيت العاصمة الروسية موسكو، تسجيل هزة أرضية بقوة 6 درجات على مقياس ريختر في المحيط الهادئ بمنطقة جزر الكوريل الروسية، حيث كان مركز الزلزال على عمق 63 كلم وعلى بعد 102 كلم جَنُوب قرية جولوفنينو في جزيرة كوناشير.

وأضاف البيان انه لم يتم تسجيل أضرار مادية أو بشرية ولم يشعر سكان المنطقة بالهزة.

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