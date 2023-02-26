رئيس الوزراء الإيرلندي يعلن اقتراب إبرام اتفاق حول الترتيبات التجارية لما بعد بريكست

المصدر: أ ف ب

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قال رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار السبت، إن المفاوضات بشأن الترتيبات التجارية في إيرلندا الشمالية لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "تتقدم ببطء نحو إبرام اتفاق".

ويأتي تصريح فارادكار مع تزايد التكهنات حول إعلان اتفاق في الأيام المقبلة.

وأوضح فارادكار لشبكة "آر تي إي"، "من المؤكد أن الاتفاق لم يتم التوصل إليه بعد، لكنني أعتقد أننا نقترب ببطء من إبرامه".

وبروتوكول مرحلة ما بعد بريكست المبرم بين لندن وبروكسل يبقي مقاطعة إيرلندا الشمالية في السوق الأوروبية الموحدة وضمن الاتحاد الجمركي للتكتل وينص على إجراء تفتيش للسلع المتّجهة من بقية أنحاء المملكة المتحدة إلى إيرلندا الشمالية.

لكنّ الوحدويين الإيرلنديين الشماليين يرون أن القيود الجمركية على البضائع الآتية من بريطانيا تشكل تهديدا لمكانة إيرلندا الشمالية داخل المملكة المتحدة وبالتالي يقاطعون المؤسسات المحلية مطالبين بتغييرات عميقة في البروتوكول.

ومنذ أشهر، تخوض لندن وبروكسل مفاوضات سعيا لخفض التوترات على خلفية الترتيبات التجارية.

وكان يفترض أن تسافر رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى بريطانيا السبت وأن تلتقي الملك تشارلز الثالث في قلعة وندسور.

لكن مصادر حكومية بريطانية أكّدت لوكالة "بي إيه" للأنباء إلغاء رحلة فون دير لايين.

وفي وقت سابق السبت، قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن المحادثات "جارية" ويتوقع إجراء مزيد من المناقشات في "الأيام المقبلة".

من جهته، قال زعيم الحزب الوحدوي جيفري دونالدسون إن البروتوكول يجب ألا يتم تعديله فقط بل يجب استبداله "بإعادة كتابة نص المعاهدة الملزم قانونا" مع الاتحاد الأوروبي.

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