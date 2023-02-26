موجة زلازل في العالم.. أشدها في اليابان

المصدر: متابعة - أمجد عرار

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لم يتوقف رعب الزلزال في تركيا التي ضربها أمس، زلزال جديد، وإن كان أقل وطأة من سوابقه، وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا إلى أكثر من 50 ألف قتيل، تبعه بعد أسبوعين زلزالان جديدان و9 آلاف هزة ارتدادية، في حين شهدت مناطق متعددة في العالم موجة زلازل بحوالي 146 زلزالاً، أشدها زلزال في اليابان بلغت قوته 6.1 درجات على مقياس ريختر.

في تركيا التي تعيش هاجساً يومياً منذ زلزال السادس من فبراير الجاري، أفاد مركز قانديلي لرصد الزلازل، أمس، بأن زلزالاً بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر ضرب إقليم نيغدة الواقع بمنطقة الأناضول بتركيا.

فيما قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن الزلزال بلغت شدته 5.5 درجات، ومركزه مقاطعة بور الواقعة على بعد نحو 350 كيلومتراً غرب المنطقة الحدودية التركية السورية التي تضررت من الزلزال الأخيرة، وعاشت تداعيات أكثر من 9000 هزة ارتدادية.

وضربت هزة أرضية بقوة 3.6 درجات على مقياس ريختر غرب مدينة اللاذقية السورية في البحر المتوسط.

وبحسب وكالة «سانا»، أفاد المركز الوطني السوري للزلازل في بيان بأن الهزة كانت على عمق 28.3 كيلومتراً في البحر، غرب اللاذقية بـ 48 كيلومتراً. العراق أيضاً ليس ببعيد جغرافياً وزلزالياً، حيث ضرب زلزال بلغت قوته 4.3 درجات على مقياس ريختر، أمس، قضاء الحضر شمال محافظة نينوى .

وأفادت هيئة الرصد الزلزالي العراقية في بيان بأن سكان محافظات نينوى، وأربيل، ودهوك شعروا بالزلزال بشكل متعاقب دون تسجيل أية خسائر في الأرواح أو أضرار في الممتلكات.

زلزال اليابان

الزلزال الأشد خلال الساعات الأخيرة، ضرب شمال اليابان ، بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال على بعد 61 كيلومتراً من مدينة كوشيرو في أقصى شمال البلاد، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء.

الزلزال ضرب جزيرة هوكايدو، وتأثرت به المدن الساحلية من دون أن يؤدي إلى توجيه تحذير من وقوع تسونامي، وفق ما أفاد المعهد الأمريكي للجيوفيزياء. ووقع الزلزال على عمق يناهز 43 كيلومتراً، بحسب المعهد الأمريكي.

والزلازل أمر مألوف في اليابان التي تقع على «حزام النار» في المحيط الهادئ، وهو منطقة تشهد نشاطاً زلزالياً كثيفاً يمتد عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادئ. وتلتزم البلاد قواعد بناء صارمة لضمان قدرة المباني على مقاومة الزلازل الشديدة. وتنظم في شكل دوري تدريبات طارئة تحسباً لزلزال كبير.

في موسكو، أفاد فرع المصلحة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية ​العلوم ​الروسية في إقليم كامتشاتكا الروسي بوقوع زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر، جنوب أراضي الإقليم، أمس. وجاء في بيان، أوردته وكالة نوفوستي: «وقع الزلزال في المحيط الهادئ قبالة الساحل في جنوب شبه الجزيرة على بعد 170 كيلومتراً من بتروبافلوفسك كامتشاتسكي».

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