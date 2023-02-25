حفرة عملاقة في تركيا تثير الخوف (فيديو)

المصدر: البيان

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أثار ظهور حفرة عملاقة في منطقة الرشادية بقونية في تركيا تشكلت فجأة المخاوف من ارتباطها بالزلزال والهزات التي تضرب ولايات تركية عدة.

ويبلغ مساحة الحفرة 1400 متر بعمق 12 مترا وقطر 37 مترا، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية التي نشرت أيضا فيديو وثق الحفرة يوم الجمعة.

وأثارت الحفرة التي ظهرت بشكل مفاجئ حيرة السكان، وقد تواصلت الوكالة التركية مع مدير مركز الحفر للأبحاث والتطبيقات في جامعة قونيا التقنية فتح الله أرك، للحديث عن طبيعة الحفرة.

وقال أرك: "يقول السكان إن حفرة جديدة تشكلت أمس في كارابينار.. راجعنا المنطقة لتفحص الحفرة ولم نتمكن من العثور على رابط بينها وبالزلزال الذي حدث اليوم أو الزلزال الكبير الذي وقع في السادس من فبراير".

وأضاف أن "الحفرة هنا تشكلت من قبل وظهرت للعيان بعد حوالي 20 يوما من الزلازل الكبيرة، لذا فإن هذه الحفرة لا علاقة لها بالزلازل الكبيرة السابقة أو الزلزال الحالي.. بتعبير أدق ربما كانت هذه الحفرة جاهزة للانهيار وربما يكون لها تأثير.. ربما حدث ذلك أيضا أثناء الزلزال".

وتابع أريك: "ربما انهار سطح هذه الحفرة المشكلة سابقاً بفعل الزلزال مع الاهتزاز الذي حصل، نعم يمكن ربط حصول الحفر مع الزلزال في بعض الأماكن، لكننا لم نجد هنا أي دليل واضح على حصولها بسبب الزلزال".وفي وقت سابق، ضرب زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر ولاية قونية وسط تركيا.

وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان، إن الزلزال وقع الساعة 17.01 (14.01 ت. غ.).

وأوضحت أن الزلزال وقع في منطقة أراغلي التابعة لقونية، على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأعلنت ولاية قونية في تغريدة أنها لم تتلق أنباء عن وقوع أضرار جراء الزلزال.

وذكرت أن عمليات البحث مستمرة ميدانيا للتأكد من عدم وجود أضرار.

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