اليابان ودول أخرى في مجموعة السبعة تستعد لعقوبات ضد روسيا

المصدر: أ ب

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تبنى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا وقادة آخرون بمجموعة السبعة، عقوبات إضافية ضد روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، في قمة نظمتها المجموعة على الإنترنت لإحياء الذكرى السنوية الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

جدد القادة في بيان التزامهم بـ"تكثيف الدعم الدبلوماسي والمالي والعسكري لأوكرانيا، وزيادة الكلفة (الخسائر المالية) بالنسبة لروسيا وأولئك الذين يدعمون مجهودها الحربي"، ومواجهة التأثير السلبي في بقية العالم، لاسيما الأشخاص الأكثر ضعفاً، وفقاً لما ذكرته وزارة الخارجية اليابانية.

أكدت دول المجموعة أيضاً إجراءاتها المنسقة من أجل "مواجهة قدرة روسيا على شن عدوانها غير القانوني" وتعهدت بمنع روسيا من الحصول على المعدات والتكنولوجيا العسكرية. كما دعوا البلدان الأخرى إلى التوقف عن توفير الدعم العسكري لروسيا.

بصفته رئيس مجموعة السبعة لهذا العام، أعلن كيشيدا أن اليابان ستفرض عقوبات إضافية على روسيا، بما في ذلك تجميد أصول نحو 120 فرداً ومنظمة وحظر تصدير الطائرات المسيرة والمواد الأخرى التي يمكن استخدامها للأغراض العسكرية.

في مؤتمر صحفي قبل استضافة القمة عن بعد مع قادة المجموعة الآخرين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، قال كيشيدا: "من أجل عدم السماح على الإطلاق بتغييرات أحادية الجانب على الوضع الراهن، يجب أن نمنح بحزم الدعم لأوكرانيا وأن نفرض العقوبات ضد روسيا لاستعادة السلام والنظام الدوليين بناءً على سيادة القانون".

وأضاف كيشيدا: "مجموعة السبعة تخدم جوهر الالتزام الدولي بالقيام بذلك".

في القمة، خطط كيشيدا لمناقشة أحدث التطورات في الحرب الروسية على أوكرانيا وكيفية دعم تعافي أوكرانيا والتأكيد على تضامن المجموعة مع البلد الذي مزقته الحرب.

أشار كيشيدا إلى القلق المتزايد بشأن النقل المحتمل للصين للأسلحة الفتاكة إلى روسيا، وقال إن اليابان ستتعاون مع مجموعة السبعة ودول أخرى لإرسال "رسالة واضحة" إلى البلدان الثالثة للتوقف عن تزويد روسيا بالأسلحة.

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