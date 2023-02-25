قواعد تركية جديدة لإعادة البناء بعد الزلزال

المصدر: (أنقرة- وكالات)

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أصدرت تركيا أمس قواعد لإعادة بناء منطقة دمرتها الزلازل هذا الشهر لتمكين الشركات أو المؤسسات الخيرية من المساعدة في المهمة العاجلة المتمثلة في بناء منازل جديدة للملايين الذين يحتاجون إلى مساكن بديلة بعد الكارثة.

وانهار أكثر من 160 ألفاً من المباني، تضم 520 ألف شقة، أو تضررت بشدة جراء الزلازل في تركيا.

وتجاوز عدد القتلى في تركيا الآن 43 ألفاً و500 قتيل، في حين يقترب عدد الضحايا في سوريا المجاورة من ستة آلاف. وتعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بإعادة بناء المنازل في غضون عام، لكن خبراء قالوا إن السلطات يجب أن تضع السلامة في الاعتبار قبل السرعة. وانهارت بعض المباني التي كان من المفترض أن تتحمل الهزات الأرضية جراء أحدث الزلازل.

وبموجب اللوائح الجديدة، سيتمكن الأفراد والمؤسسات والمنظمات من بناء مساكن وأماكن عمل يمكنهم التبرع بها لوزارة التطوير العمراني، وسيتم تسليمها بعد ذلك إلى المحتاجين، وفقاً لمرسوم رئاسي نشرته الجريدة الرسمية. وقال وزير العدل بكر بوزداغ لشبكة «سي.إن.إن ترك» إن 171 شخصاً ألقي القبض عليهم ويواجه 77 آخرون الاحتجاز في إطار تحقيق حول المباني المنهارة في منطقة الزلزال، فيما يتعلق بانتهاك قواعد البناء.

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