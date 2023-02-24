زيلينسكي يعلن اعتزامه لقاء الرئيس الصيني

المصدر: أ ف ب

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة إنه يعتزم عقد اجتماع مع نظيره الصيني شي جينبينغ، بعد تقديم بكين مقترحات لتسوية النزاع.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي "أنوي لقاء شي جينبينغ. سيكون ذلك مهما للأمن العالمي. الصين تحترم وحدة الأراضي ويجب أن تفعل كل شيء لضمان مغادرة روسيا أراضي أوكرانيا".

وأعرب عن أمله ألا تزود الصين روسيا بالأسلحة، الأمر الذي قالت الولايات المتحدة إن بكين تدرسه رغم نفي الأخيرة بشدة.

وأضاف الرئيس الأوكراني "بالنسبة إلي، هذا مهم للغاية، هذه النقطة الأهم".

دعت الصين إلى إجراء محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا، وشددت على احترامها وحدة أراضي أوكرانيا وكذلك مطالب روسيا الأمنية.

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