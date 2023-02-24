واشنطن تتعهد بمساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة ملياري دولار

المصدر: أ ب

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عن حزمة جديدة من المساعدات الأمنية طويلة الأجل لأوكرانيا، مع التزام بقيمةملياري دولار لإرسال المزيد من شحنات الذخيرة ومجموعة متنوعة من الطائرات المسيرة الصغيرة عالية التقنية إلى المعركة.

يأتي هذا الإعلان بعد أيام فقط من قيام الرئيس جو بايدن بزيارة غير معلنة إلى كييف وتعهده بمواصلة التزام أمريكا تجاه أوكرانيا.

وأخبر بايدن الرئيس فولوديمير زيلينسكي وشعبه أن ”الأمريكيين يقفون معك، والعالم يقف معك”.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان يوم الجمعة إن المساعدة تشمل أسلحة لمواجهة الأنظمة الروسية غير المأهولة وعدة أنواع من الطائرات غير المأهولة، بما في ذلك الطائرة المسيرة سويتش بليد 600 كاميكازي، بالإضافة إلى معدات الكشف عن الحرب الإلكترونية.

ويشمل ذلك أيضًا أموالًا مقابل ذخيرة إضافية لأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة (هايمارس)، وطلقات المدفعية والذخيرة لأنظمة الصواريخ الموجهة بالليزر.

لكن في خطوة غير معتادة، لم يقدم البنتاغون أي تفاصيل حول عدد الطلقات من أي نوع التي سيتم شراؤها. مع حساب هذه الحزمة الأخيرة، التزمت الولايات المتحدة حتى الآن بأكثر من 32 مليار دولار في صورة مساعدات أمنية لأوكرانيا منذ الغزو الروسي.

وقال وزير الدفاع لويد أوستن في بيان إن الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي هي فرصة لجميع الذين يؤمنون بالحرية ”لإعادة التزامنا بدعم المدافعين الشجعان عن أوكرانيا على المدى الطويل - وللتذكير بأن مخاطر الحرب الروسية تمتد إلى ما هو أبعد من أوكرانيا”.

وقال البيت الأبيض إنه كان من المقرر أن يجتمع بايدن يوم الجمعة عبر الشاشات مع قادة مجموعة السبعة الآخرين وزيلينسكي ”لمواصلة تنسيق جهودنا لدعم أوكرانيا ومحاسبة روسيا عن حربها”.

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