بوتين يتوعد بنشر صواريخ نووية.. وزيلينسكي: سننتصر

المصدر: عواصم- وكالات

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توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، بنشر صواريخ «سارمات» النووية العابرة للقارات، فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده ستنتصر في الحرب.

تجهيز

وقال بوتين، أمس إن بلاده ستولي اهتماماً متزايداً لتعزيز قواتها النووية من خلال نشر صاروخ باليستي عابر للقارات تأخر نشره كثيراً، وصواريخ أسرع من الصوت وغواصات نووية جديدة. وفي خطاب قصير عبر الفيديو قال بوتين أيضاً إن روسيا ستواصل تجهيز قواتها المسلحة بمعدات متطورة لضمان سيادتها.

وأضاف إنه سيتم نشر صواريخ باليستية عابرة للقارات من طراز «سارمات» هذا العام.

وكان من المفترض نشر تلك الصواريخ العام الماضي. في المقابل، قال زيلينسكي، بمناسبة مرور عام عن الحرب في أوكرانيا،، إن بلاده «ستنتصر» على القوات الروسية.وقال في تغريدة على «تويتر»: «لم ننكسر، تخطينا الكثير من المحن وسوف ننتصر.. سنحاسب جميع الذين جلبوا..هذه الحرب إلى أرضنا».

أسلحة

وجاءت تلك التصريحات، بعدما أعلنت فنلندا،أمس، عزمها إرسال 3 دبابات من طراز «ليوبارد2» إلى أوكرانيا، على غرار دول غربية أخرى تعهدت إمداد كييف بأسلحة ثقيلة عشية الذكرى الأولى للحرب. وقال وزير الدفاع الفنلندي ميكو سافولا في بيان: «سنرسل المزيد من المعدات العسكرية ونشارك في التعاون بشأن ليوبارد مع شركائنا».

وستشمل الحزمة «التدريب على تشغيل الدبابات وصيانتها». وأوضح أن تلك الدبابات نسخة معدّلة من منصة «ليوبارد2»، صممت لإزالة ألغام ومتفجرات أخرى. ومن بين 200 دبابة «ليوبارد2» تمتلكها فنلندا، هناك 6 دبابات فقط معدّلة بهذا الشكل.

تعهد

ويأتي الإعلان الفنلندي، غداة تعهد إسبانيا إرسال 6 دبابات، وفي أعقاب إعلان المستشار الألماني أولاف شولتز، أن على الحلفاء الذين تتوفر لديهم دبابات إرسالها الآن.

وقاومت ألمانيا في البدء ضغوطاً من حلفاء للسماح بإرسال دبابات ألمانية الصنع إلى أوكرانيا، ولكنها تراجعت عن موقفها في يناير، معلنة عزمها إرسال مجموعة من 14 دبابة «ليوبارد» تضاف إلى كتيبتي دبابات يقوم الحلفاء بتزويد أوكرانيا بها.

إلى ذلك، عرضت بكين رؤيتها «لتسوية سياسية» للنزاع في أوكرانيا، فيما اتّهم السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الغرب بأنه مستعد للتضحية بأوكرانيا وبالعالم النامي من أجل إلحاق الهزيمة ببلاده.

من جهة أخرى، حض وزراء مال مجموعة السبع صندوق النقد الدولي على تقديم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بحلول نهاية مارس وفقاً لبيان مشترك نشر أمس. وأكد وزراء مال الدول السبع المتطورة أن العقوبات حتى الآن «أضعفت بشكل كبير قدرة روسيا .. سنواصل مراقبة فعالية العقوبات عن كثب واتخاذ مزيد من الإجراءات الجديدة إذا لزم الأمر».

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