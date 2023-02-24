عواصف ثلجية تجتاح أمريكا وتلغي رحلات طيران

المصدر: واشنطن - وكالات

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اجتاحت عواصف شديدة مناطق في الولايات المتحدة، تسبب تساقط الثلوج فيها بإلغاء رحلات جوية في أنحاء البلاد، وإن كانت مناطق أخرى تتوقع دفئاً على غير العادة.

وضربت العواصف المترافقة مع تساقط ثلوج، يتوقع أن تصل سماكتها إلى 60 سم، أنحاء عدة من البلاد من الساحل الغربي، إلى منطقة البحيرات الكبرى، متسببة بوقف رحلات جوية، وانقطاع الكهرباء عن مئات آلاف الأمريكيين.

تحذيرات

وصدرت تحذيرات من تساقط كثيف للثلوج في وقت سابق، حتى في مناطق عادة ما تكون مشمسة قرب لوس آنجلوس، إضافة إلى مناطق معروفة بطقسها الشتوي في أقصى الشمال. وقال خبراء الأرصاد في الولايات المتحدة، إن الثلوج ستغطي أجزاء من مينيسوتا في «عاصفة شتوية غير مسبوقة، ستجعل على الأرجح السفر مستحيلاً».

وجاء في بيان أن «الثلوج الكثيفة ستترافق مع رياح شمالية شرقية، بسرعة تتراوح بين 55 و70 كلم بالساعة... هذا سيؤدي إلى تطاير الثلوج إلى مناطق مفتوحة، وقد تصل سماكتها إلى عدة أقدام». ونصح التحذير الأهالي «إذا كان السفر حتمياً، الاحتفاظ بمصباح إضافي وطعام وماء في السيارة في حالة الطوارئ. كما

يجب أن يقتصر السفر على حالات الطوارئ فقط... إذا تقطعت بكم السبل، الزموا سيارتكم». وألغيت أكثر من 1550 رحلة طيران، من الولايات المتحدة أو إليها، بحسب موقع «فلايت اوير» الإلكتروني المختص. وأظهرت خريطة الموقع مدن دنفر وسولت ليك ومينيابوليس سانت بول، متأثرة بشكل خاص بالإلغاء.

وانقطعت الكهرباء عن نحو 280 ألف عقار في أنحاء البلاد، بحسب موقع إلكتروني مختص، نصفها تقريباً في ميشيغان، حيث تتسبب الثلوج والجليد ، بتجمد خطوط الكهرباء، ما يجعلها عرضة لمخاطر الرياح العنيفة.

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