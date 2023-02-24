الإعصار فريدي يخلّف 7 قتلى في مدغشقر ويتحول لعاصفة في موزمبيق

المصدر: أ ف ب

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خلّف الإعصار الاستوائي فريدي الذي يضرب المحيط الهندي منذ أيام عدة، سبعة قتلى لدى عبوره في مدغشقر، لكنه تراجع إلى حد كبير قبل أن يبلغ موزمبيق الجمعة حيث يتحول عاصفة استوائية معتدلة.

وقالت حكومة مدغشقر في بيان الخميس إن متوسط سرعة الرياح بلغ 65 كلم في الساعة، لافتة إلى أن حصيلة الضحايا ارتفعت من خمسة إلى سبعة قتلى.

ويتوقع أن يبلغ سواحل موزمبيق ليلا، بين وسط البلاد وجنوبها، قبل أن تصل عينه إلى اليابسة قرابة الساعة 10,00 ت غ.

وخلف الإعصار أضرارا كبيرة في مدغشقر.

وقضى أربعة من القتلى السبعة غرقا فيما قتل الثلاثة الآخرون "بعد انهيار منزل"، وفق مكتب إدارة الكوارث.

ولم يسجل فقدان أي شخص.

وتضرر 78 ألفا و78 شخصا من سكان الجزيرة بالفيضانات، واضطر كثير منهم إلى مغادرة منازلهم.

وتعبر نحو عشر عواصف أو أعاصير جنوب غرب المحيط الهندي كل عام في موسم يمتد من نوفمبر حتى أبريل.



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