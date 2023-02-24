حدث وتاريخ.. 24 فبراير 1971 الرئيس الجزائري هواري بومدين يعلن تأميم قطاع المحروقات من الشركات الأجنبية. 1925وفاة يالمر برانتن، رئيس وزراء السويد حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1921. 2022 روسيا تبدأ ما أطلقت عليه العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بعد حشد عسكري مطول. 2008 البرلمان الكوبي ينتخب راؤول كاسترو رئيساً لكوبا وذلك بعد استقالة أخيه فيدل كاسترو. صورة التاريخ: 24 فبراير 2023 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App