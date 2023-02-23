زيلينسكي يؤكد رغبته بمناقشة خطة السلام الصينية مع بكين

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "الخميس" أنه يريد أن يناقش مع بكين خطة السلام الصينية لأوكرانيا، معتبراً أن مشاركة هذا الشريك الوثيق لموسكو "إيجابية"، لكنه أوضح أنه لم يطلع على الوثيقة بعد.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز "نرغب في عقد اجتماع مع الصين. إنه في مصلحة أوكرانيا اليوم".

وأضاف "أن تبدأ الصين بالتحدّث عن أوكرانيا وأن ترسل بعض الإشارات نقطة إيجابية جداً"، موضحاً أنه لم يتمكن "حتى الآن" من الاطلاع على خطة السلام الصينية وعليه فإن "من السابق جداً لأوانه تقييمها".

تسعى الصين منذ بضعة أسابيع إلى أداء دور الوسيط في الصراع الأوكراني، متحدثةً علنًا عن خطة بهدف إيجاد حل سياسي.

ووعدت بكين بالإعلان عن اقتراحها هذا الأسبوع، تزامناً مع الذكرى الأولى لبدء العمليات العسكرية الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير 2022.

ولهذا الغرض، التقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي نظيره الأوكراني دميترو كوليبا خلال مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، وتوجه إلى موسكو حيث أجرى محادثات "الأربعاء" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مظهراً التفاهم الجيد بين بكين وموسكو.

وأعلن دميترو كوليبا أنه علم فقط بـ"العناصر الأساسية لخطة السلام الصينية" لكنه ينتظر "تلقي النص لدرسه بالتفاصيل".

والصين حليفة وثيقة لروسيا، ولم تدعم أو تنتقد علناً العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، بينما أعربت مراراً عن دعمها لموسكو في مواجهة العقوبات الغربية. لكنها دعت أيضًا مرات عدة إلى احترام وحدة أراضي أوكرانيا، في وقت أعلنت روسيا ضم خمس مناطق أوكرانية تسيطر عليها.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز