موسكو: الغرب مستعد لإغراق العالم من أجل هزيمتنا

المصدر: أ ف ب

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اتّهم السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أمس، الغرب بأنه مستعد للتضحية بأوكرانيا وبالعالم النامي من أجل إلحاق الهزيمة بروسيا.

وقال السفير الروسي، في اجتماع خاص للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين يستخدمون أوكرانيا وسيلة لسحق روسيا.

وشدّد نيبينزيا على أن دول الغرب ترغب بإلحاق الهزيمة بروسيا بشتّى الطرق الممكنة، متّهماً هذه الدول بأنها مستعدّة في هذا الإطار ليس فقط للتضحية بأوكرانيا، بل لإغراق العالم بأسره في الحرب.

وتابع: «هم يتنافسون في عدد العقوبات المفروضة على بلادي، في حين أن هذه العقوبات تُلحق في الواقع الضرر الأكبر بالعالم النامي».

واعتبر الدبلوماسي الروسي أن الهدف من ذلك في نهاية المطاف هو الحفاظ على هيمنة الولايات المتّحدة وحلفائها.

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