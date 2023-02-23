تدهور صحة رئيس جورجيا الأسبق ساكاشفيلي

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن أطباء ميخائيل ساكاشفيلي، أمس، أن صحة الرئيس الجورجي الأسبق تدهورت مع خسارته الكثير من وزنه.

وقالت تامار دافاراشفيلي، طبيبة ساكاشفيلي، في مؤتمر صحافي، إن «حالة المريض تصبح خطيرة، وستزداد سوءاً، لأن وزنه وكتلة جسمه تراجعت كثيراً».

وأضافت أن «الخطوة التالية قد تكون نقله إلى وحدة العناية المركزة».

وأكدت أن الرئيس الأسبق «يزن حالياً 67 كلغ فقط، وهو ضعيف جداً، وطريح الفراش، ويشعر بألم في أطرافه».

ويرقد الرئيس الأسبق، البالغ 55 عاماً، في مستشفى منذ العام الماضي.

يُذكر أن ساكاشفيلي تولَّى رئاسة جورجيا من 2004 حتى 2013.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز