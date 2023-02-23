روسيا والغرب.. لعبة «شد الحبل» مستمرة

المصدر: متابعة أمجد عرار

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تتكرس حرب أوكرانيا أكثر فأكثر، باعتبارها لعبة حبال مشدودة بين موسكو والغرب، حيث يتزامن حراك أمريكي مع الحلفاء الغربيين، مقابل آخر لروسيا والصين، بعد يوم من خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أعلن فيه تعليق مشاركة روسيا بمعاهدة «نيو ستارت» النووية الاستراتيجية.

وأعلن بوتين أمس، في خطاب جديد أمام عشرات آلاف الروس في حفل كبير بملعب كرة قدم، أن روسيا تحارب في أوكرانيا من أجل «أراضيها التاريخية».

واعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بوتين ارتكب «خطأ كبيراً»، بتعليق مشاركة بلاده في «نيو ستارت». وفي أول تصريحاته منذ إعلان بوتين الثلاثاء، أدان بايدن قرار روسيا تعليق المشاركة في معاهدة نيو ستارت.

جاءت تصريحات بايدن، فيما كان يختتم زيارة استمرت 4 أيام إلى بولندا وأوكرانيا، أجرى فيها محادثات مع زعماء من «بوخارست 9»، وهي مجموعة دول في أقصى شرق الناتو، اجتمعت معاً، رداً على ضم روسيا للقرم في 2014.

حرب باردة

نائب رئيس مجلس الأمن الوطني الروسي دميتري ميدفيديف، رفض دعوات بايدن لسحب القوات الروسية من أوكرانيا. وكتب في تيلغرام «إذا توقفت أمريكا عن إمداد النظام في كييف بالأسلحة، تنتهى الحرب». وأضاف «إذا أنهت روسيا العملية العسكرية الخاصة بدون نصر، تنتهى روسيا». وعن توجيه بايدن كلمة للشعب الروسي من وارسو، تساءل ميدفيديف «لماذا يتحدث لشعب دول أخرى، في الوقت الذي لديه مشاكل كافية في بلاده؟».

الصين وروسيا

وتأتي زيارة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي، إلى موسكو، أمس، بعد أن أعربت واشنطن والأطلسي عن قلقهما من أن الصين تفكر بتزويد روسيا بالأسلحة، وهو ما تنفيه بكين.واستقبل بوتين كبير مسؤولي الشؤون الخارجية الصيني، وانغ يي، أمس، في الكرملين، بعد لقاء المسؤول الصيني مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وقال بوتين إن العلاقات الروسية الصينية «تسهم في استقرار الوضع الدولي».

وأضاف إنه يتطلع لزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى موسكو. وقال لي لبوتين، إن وقت الأزمة يتطلب من روسيا والصين «مواصلة تعميق شراكتنا الاستراتيجية الشاملة».

ومن المقرر أن تبدأ روسيا مناورات عسكرية مع الصين في جنوب أفريقيا اليوم، وأرسلت فرقاطة قيادية مزودة بجيل جديد من صواريخ كروز، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

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