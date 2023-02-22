عدد طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي في أعلى مستوى منذ 2016

المصدر: أ ف ب

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سجل حوالي 966 ألف طلب لجوء خلال العام 2022 في دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا والنروج، وهو مستوى قياسي منذ 2016 في ذروة أزمة اللاجئين، على ما أظهرت بيانات نشرتها الأربعاء وكال الاتحاد الأوروبي للجوء.

وأوضحت الوكالة أن هذه الطلبات التي تقدم بها خصوصا سوريون وأفغان، شهدت ارتفاعا يزيد عن 50 % مقارنة بالعام 2021. وأضافت أن هذا الارتفاع ناجم "جزئيا عن رفع القيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19" فضلا عن النزاعات وانعدام الأمن الغذائي في العالم.

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