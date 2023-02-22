تركيا.. مكتبة متنقلة لينسى الأطفال آثار الزلزال

المصدر: دبي - البيان

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أرسلت «مكتبة الشعب» بولاية أماسيا التركية، مكتبة متنقلة لدعم الأطفال المتضررين من كارثة الزلزال في ولاية قهرمان مرعش، التي كانت بؤرة الزلزال المدمر في 6 فبراير الجاري.

وتمركزت المكتبة المتنقلة، وفق مواقع إعلامية تركية، في ملعب بقضاء بازارجيك في قهرمان مرعش، حيث أقيم مخيم للأهالي الذين تدمرت بيوتهم بسبب الزلزال. وتضم الحافلة (المكتبة المتنقلة) العديد من الكتب والمواد التعليمية، كما تقدم خدمات الإنترنت والسينما والحاسوب.

أنشطة مختلفة

ويحاول الأطفال الذين يستخدمون المكتبة المتنقلة نسيان الآثار السلبية للزلزال من خلال أنشطة مختلفة مثل الرسم والرياضيات وألعاب الذكاء.

وفي السادس من فبراير الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، تبعته آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين، قبل أن يضرب البلدين وفي نفس المنطقة زلزال مزدوج آخر (5.8 و6.4 ريختر) أول من أمس الاثنين.

وأدى الزلزال الأول الذي ضرب تركيا قبل أسبوعين، إلى حرمان ما لا يقل عن 1362 طفلاً من عائلاتهم، وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) التي قالت: «إن أكثر من سبعة ملايين طفل تضرروا من جراء الزلازل المتتالية المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا، معربة عن مخاوفها من مقتل بضعة آلاف آخرين». وحسب الوكالة يعيش ما مجموعه 4.6 ملايين طفل في 11 محافظة تركية ضربتها الزلازل، فيما يعيش 2.5 مليون طفل في المناطق المتضررة في سوريا.

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