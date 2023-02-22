روسيا تعلّق مشاركتها في معاهدة «نيو ستارت» لنزع السلاح النووي

المصدر: أ ف ب

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، أن روسيا علّقت مشاركتها في معاهدة «نيو ستارت» الروسية الأمريكية بشأن نزع السلاح النووي.

وتعهد بوتين، في خطاب استمر ساعة و45 دقيقة، بمواصلة عمليته العسكرية بطريقة منهجية في أوكرانيا.

وأكد أن الغرب يريد «إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، أي القضاء علينا نهائياً»، محمِّلاً واشنطن وحلفاءها الأوروبيين مسؤولية تأجيج النزاع الأوكراني وسقوط ضحايا.

وهدّد بإجراء تجارب نووية جديدة إذا قامت واشنطن بذلك أولاً.

وقال الرئيس الروسي: «يريدون إلحاق هزيمة استراتيجية بنا، ومهاجمة مواقعنا النووية، ولهذا السبب بات واجباً عليَّ أن أُعلن أن روسيا ستعلّق مشاركتها في معاهدة نيو ستارت».

وخفّفت وزارة الخارجية الروسية من حدة هذا الإعلان، مؤكدةً، في بيان، أن روسيا تعتزم التزام نهج مسؤول، وستواصل الامتثال الصارم للقيود الكمية المفروضة على الأسلحة الهجومية الاستراتيجية المنصوص عليها في المعاهدة.

ويعدّ هذا الاتفاق، الذي وُقع عام 2010، آخر اتفاق ثنائي من نوعه يُلزم القوتين.

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