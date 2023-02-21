بايدن في وارسو: حلف شمال الأطلسي "أقوى من أي وقت مضى"

المصدر: أ ف ب

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أكّد الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء في وارسو أن حلف شمال الأطلسي "أقوى من أي وقت مضى"، قبيل الذكرى الأولى لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وجاء تصريح بايدن في العاصمة البولندية خلال اجتماع مع نظيره البولندي أندريه دودا، غداة زيارة الرئيس الأمريكي المفاجئة إلى كييف.

وأضاف خلال الاجتماع الذي بثّت قنوات تلفزيونية محلية جزءًا منه "يمكنني أن أقول بكل فخر إن دعمنا لأوكرانيا ثابت".

واعتبر أن الدعم الذي تقدّمه بولندا لأوكرانيا وللأوكرانيين "عظيم فعلًا".

من جهته، شدد الرئيس البولندي أندريه دودا على أن وارسو ترى "أن الولايات المتحدة ساهرة على النظام العالمي" بفضل بايدن.

الثلاثاء، بدأ بايدن زيارة رسمية لبولندا هي الثانية له خلال 12 شهرًا. وسيلقي خطابًا سياسيًا في فترة بعد الظهر.

الأربعاء، سيلتقي بايدن في وارسو رؤساء دول وحكومات تسع دول من الجناح الشرقي من حلف شمال الأطلسي.

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