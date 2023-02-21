مليون دولار مقابل 4 رهائن تستنفر شرطة بابوازيا-غينيا

المصدر: أ ف ب

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أعلنت الشرطة في بابوازيا-غينيا الجديدة الثلاثاء أنّها لن تتوانى عن استخدام "كلّ السبل"، بما في ذلك "القوة الفتّاكة"، من أجل تحرير عالم آثار أسترالي وثلاثة مواطنين اختطفتهم مجموعة مسلّحة فجر الأحد وتطالب بفدية مالية للإفراج عنهم.

والرهائن الأربعة هم أساتذة جامعيون ومرشدون تعرّضوا للاختطاف فجر الأحد في منطقة جبلية وعرة في البلد الواقع في المحيط الهادئ.

وقال مفوّض الشرطة ديفيد مانينغ إنّ قوات الأمن طلبت إسناداً جويا في محاولة "لتحرير الأشخاص المعنيين بأمان تامّ".

وأضاف أنّ الخاطفين طلبوا في البداية مليون دولار للإفراج عن الرهائن، لكنّهم ما لبثوا أن خفّضوا قيمة هذه الفدية.

وأوضح المفوّض أنّ الخاطفين "هم انتهازيون لم يدرسوا الوضع على ما يبدو قبل أن يرتكبوا فعلتهم. لقد طلبوا أن تُدفع لهم الفدية نقداً".

وأضاف "نحن نعرض على الخاطفين مخرجاً. يمكنهم الإفراج عن رهائنهم والنظام القضائي سيتعامل معهم (بإنصاف)، لكنّ عدم امتثالهم ومقاومتهم توقيفهم قد يكلّفان هؤلاء المجرمين حياتهم".

وأكّد مانينغ أنّ الشرطة "ستستخدم كلّ الوسائل اللازمة، بما في ذلك القوة الفتّاكة، ضدّ المجرمين لضمان سلامة المحتجزين".

ومرتفعات بابوازيا-غينيا الجديدة عبارة عن مساحة شاسعة من التلال المليئة بالأدغال والتي لا تسيطر عليها بالكامل القوات الحكومية. واحتدمت في السنوات الأخيرة الصراعات القبلية في هذه المنطقة كما زاد فيها تهريب الأسلحة.

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