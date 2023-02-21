موسكو تسيطر على بلدة مجاورة لباخموت

المصدر: (موسكو، كييف - وكالات)

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أعلنت روسيا، أمس، أنها سيطرت «بشكل كامل» على بلدة مجاورة لمدينة باخموت الواقعة شرقي أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية «حررت تماماً بلدة باراسكوفيتشفكا» الواقعة عند المدخل الشمالي لباخموت، عند تقاطع طريقين مهمين. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة مع «صحيفة كورييري ديلا سيرا» الإيطالية، إن الجيش الأوكراني سوف يدافع عن باخموت طالما كان ذلك معقولاً، ولكن ليس بأي ثمن، وسيستعد لهجوم مضاد في الوقت نفسه.

وقال «حسناً، إنها ليست مدينة كبيرة بشكل خاص.. يتعين علينا الدفاع عنها ولكن ليس بأي ثمن وليس حتى يموت الجميع»، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية «يوكرينفورم».

وأضاف زيلينسكي «سنقاتل طالما كان ذلك معقولاً، طالما يحاول الروس مواصلة هجومهم على كراماتورسك وسلوفيانسك، للوصول إلى الحدود الإدارية لدونباس ونهر دنيبرو». وأكد أن أوكرانيا تستعد لحرب قصيرة ونصر سريع.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أمس، إن قواتها «صدت الهجمات الروسية في مناطق بقرية هريانيكيفكا»، لكن الروس واصلوا القصف الشديد للمنطقة بالمدفعية.

وصرح جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، أمس، بأن القوات الروسية دمرت معظم المعدات العسكرية التي قدمها الغرب لأوكرانيا منذ ديسمبر من عام 2021، وتشمل 1170 نظام دفاع جوي، و440 دبابة، و1510 مركبات قتال مشاة، و655 منظومة مدفعية.

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