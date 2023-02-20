تركيا تعلن عن إصابة 8 أشخاص جراء الزلزال الذي ضرب ولاية هاتاي

المصدر: رويترز

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أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي أن ما لا يقل عن 8 أشخاص أصيبوا في الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا مساء اليوم.

وقال رئيس بلدية هاتاي إنه تلقى تقارير عن أشخاص عالقين تحت الأنقاض بعد الزلزال.

وضرب زلزال بقوة 6.4 درجات مساء "الاثنين" محافظة هاتاي في جنوب تركيا، هو الأكثر شدة منذ زلزال السادس من فبراير الذي خلف أكثر من 41 ألف قتيل في تركيا، وفق ما نقلت هيئة إدارة الكوارث التركية "أفاد".

وأثار الزلزال حالة من الذعر بين السكان، وتسبب بارتفاع سحب من الغبار في المدينة المدمرة.

وأفاد شاهدان من رويترز بوقوع زلزال قوي وزيادة الدمار الذي لحق بالمباني في وسط أنطاكية حيث كانت مركز الزلزال الجديد. وأفاد صحفيون من رويترز بأن الشعور بهزة الزلزال وصل إلى مصر ولبنان.

وفقا لأفاد، سجلت أكثر من ستة آلاف هزة ارتدادية منذ الزلزال العنيف بقوة 7,8 درجات الذي ضرب جنوب تركيا وسوريا.

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