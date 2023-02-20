عالم تركي يحذر من سرعة إعمار مناطق الزلزال

المصدر: وكالات

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حذر عالم زلازل تركي، اليوم "الاثنين"، من الإقدام سريعاً على بناء منشآت خرسانية في المناطق التي تعرضت لأضرار كبيرة جراء الزلزال العنيف الذي ضرب الأراضي التركية في 6 فبراير.

وقال عالم الزلازل التركي ناجي جورور: "إذا لم تستخدم الخرسانة المسلحة مسبقة الصب، والمعدة منذ فترة، فلا تلجأوا لصب الخرسانة في الإنشاءات إلا بعد فترة من الوقت، لأن توابع الزلزال الصغيرة والكبيرة تحدث في كثير من الأحيان".

وأكد جورور أن هذه الهزات الارتدادية تسبب شروخاً صغيرة، وتشققات وضعفاً في الخرسانة المصبوبة، بحسب صحيفة "زمان" التركية.

حذر عالم زلازل تركي، الاثنين، من الإقدام سريعًا على بناء منشآت خرسانية في المناطق التي تعرضت لأضرار كبيرة جراء الزلزال العنيف الذي ضرب الأراضي التركية في 6 فبراير.

وتتواصل حاليا أعمال إزالة الحطام بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.8، وتبعه مئات الهزات الارتدادية.

وفي بيان حول الأنشطة في منطقة الزلزال، قال عالم الزلازل التركي ناجي جورور: "إذا لم تستخدم الخرسانة المسلحة مسبقة الصب، والمعدة منذ فترة، فلا تلجأوا لصب الخرسانة في الإنشاءات إلا بعد فترة من الوقت، لأن توابع الزلزال الصغيرة والكبيرة تحدث في كثير من الأحيان".

وأكد جورور أن هذه الهزات الارتدادية تسبب شروخاً صغيرة، وتشققات وضعفا في الخرسانة المصبوبة، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "زمان" التركية.

وتجاوزت حصيلة ضحايا الزلزال الذي دمر جنوب شرق تركيا وشمال سوريا 44 ألف شخص.

وبعد نحو 300 ساعة على وقوع الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات في السادس فبراير، تتضاءل فرص العثور على ناجين يوماً بعد يوم.





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