بايدن في كييف في بادرة تضامن رمزية

المصدر: أ ف ب

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قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة غير معلنة الاثنين إلى أوكرانيا للقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في بادرة تضامن تأتي قبل أيام من الذكرى السنوية الأولى للحرب الروسية الأوكرانية.

وأدلى بايدن بتصريحات واجتمع مع زيلينسكي في قصر ماريانسكي للإعلان عن نصف مليار دولار إضافية من المساعدات الأمريكية وطمأنة أوكرانيا بالدعم الأمريكي والحلفاء مع استمرار الصراع.

واستذكر الزعيم الأمريكي المخاوف قبل نحو عام بأن القوات الروسية قد تستولي بسرعة على العاصمة الأوكرانية.

وقال بايدن إن كييف لا تزال صامدة بعد عام واحد من اندلاع الحرب، مشيرا إلى أن الديمقراطية صامدة، وأن الأمريكيين والعالم يقف إلى جانب أوكرانيا.

وتأتي زيارة أوكرانيا في لحظة حاسمة من الحرب حيث يتطلع بايدن إلى إبقاء الحلفاء موحدين في دعمهم لأوكرانيا حيث من المتوقع أن تشتد الحرب مع استعداد الجانبين لهجمات الربيع.

ويضغط زيلينسكي على الحلفاء لتسريع تسليم أنظمة الأسلحة التي تم التعهد بها ويدعو الغرب إلى تسليم طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا - وهو أمر رفض بايدن فعله حتى الآن.

وقال زيلينسكي إنه تحدث مع بايدن عن "أسلحة بعيدة المدى والأسلحة التي قد يتم توفيرها لأوكرانيا على الرغم من أنها لم يتم توريدها من قبل". لكنه لم يذكر بالتفصيل أي التزامات جديدة.

وتتمثل مهمة بايدن بزيارته كييف - ثم وارسو - في التأكيد على أن الولايات المتحدة مستعدة للبقاء إلى جانب أوكرانيا "طالما أن الأمر يتطلب" لصد القوات الروسية حتى في الوقت الذي تشير فيه استطلاعات الرأي العام إلى أن دعم الولايات المتحدة وحلفائها لتوفير الأسلحة والمساعدات الاقتصادية المباشرة بدأت في التراجع.

وبالنسبة إلى زيلينسكي، فإن رمزية وقوف الرئيس الأمريكي جنبًا إلى جنب معه على الأراضي الأوكرانية مع اقتراب الذكرى السنوية ليست بالأمر الهين لأنه يحث الحلفاء الأمريكيين والأوروبيين على توفير أسلحة أكثر تقدمًا وتسريع وتيرة التسليم.

قال بايدن: "اعتقد أنه من المهم ألا يكون هناك أي شك، على الإطلاق، بشأن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا في الحرب".

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