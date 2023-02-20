زيلينسكي: زيارة بايدن إلى كييف "علامة دعم مهمّة للغاية"

المصدر: أ ف ب

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أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالزيارة غير المعلنة التي قام بها نظيره الأمريكي جو بايدن لكييف الاثنين معتبرا أنها "علامة دعم مهمة للغاية" قبل أيام قليلة من الذكرى الأولى للغزو الروسي.

وقال زيلينسكي على تلغرام باللغة الإنجليزية "جوزف بايدن، أهلا بك في كييف! زيارتك هي علامة دعم مهمة للغاية لجميع الأوكرانيين".

وتعهّد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتزويد أوكرانيا بأسلحة جديدة، خلال قيامه بزيارة مفاجئة إلى كييف الاثنين، مؤكداً دعم الولايات المتحدة "الثابت" للبلاد في حربها مع روسيا.

ووفق بيان صادر عن البيت الأبيض، قال بايدن "سأُعلن عن إرسال معدّات أساسية أخرى، بما في ذلك ذخائر مدفعية وأنظمة مضادة للدروع ورادارات للمراقبة الجوية".

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