الأمين العام للأمم المتحدة يدين بشدة التجربة الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية

المصدر: أ ف ب

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ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالتجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية نهاية الأسبوع، ودعا بيونغ يانغ إلى الكف عن "الأعمال الاستفزازية"، بحسب ما أعلن المتحدث باسمه الأحد.

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك في بيان الأحد إن "الأمين العام يدين بشدة إطلاق جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية صاروخا بالستيا آخر من مدى عابر للقارات"، مستخدما الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.

وأضاف أن غوتيريش كرر دعوة بيونغ يانغ إلى "الكف فورا عن أي أعمال استفزازية أخرى".

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين بالستيين قصيري المدى في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، في ثاني عملية إطلاق خلال يومين وتأتي غداة إجراء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات جوية مشتركة.

وحض غوتيريش وفق البيان كوريا الشمالية على "الامتثال التام لالتزاماتها الدولية بموجب جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واستئناف الحوار المؤدي إلى السلام المستدام وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية".

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت السبت أيضا صاروخا بالستيا أعلنت أنه من طراز هواسونغ-15، وجرى إطلاقه ضمن تدريب "مفاجئ" لإظهار قدرتها على تنفيذ "هجوم نووي مضاد".

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