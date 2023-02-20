الصين تستنكر اتهامها بالتدخل في الانتخابات الكندية

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

استنكرت الصين "بشدة" اتهامها بالتدخل في الانتخابات الفدرالية الأخيرة بكندا في تقارير لأجهزة الاستخبارات الكندية، ووصفت المزاعم بأنها "افتراء".

أعربت القنصلية العامة الصينية في فانكوفر بغرب كندا عن "استيائها واعتراضها الشديدين" على التصريحات التي أوردتها صحيفة "ذي غلوب أند مايل" استنادا إلى وثائق سرية، وفق بيان نشرته الجمعة.

وأشارت السلطات الصينية خصوصا إلى أن بكين كررت "مرارا" أنها "لم تتدخل قط في الانتخابات أو الشؤون الداخلية لكندا بأي شكل من الأشكال" وأن مثل هذه الاتهامات الإعلامية يمكن أن "تضر" بالعلاقات بين البلدين.

تدهورت العلاقات بين الصين وكندا بشكل حاد في السنوات الأخيرة، لا سيما بعد توقيف أوتاوا المديرة المالية لشركة "هواوي" مينغ وانتشو عام 2018 بناء على طلب من الولايات المتحدة.

كما تم الأسبوع الماضي إسقاط أربعة أجسام طائرة - أحدها وصفته واشنطن بأنه "منطاد تجسس صيني" - فوق الولايات المتحدة وكندا.



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز