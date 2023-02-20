ضغط أوكراني على الكونغرس لأجل الـ«إف - 16»

المصدر: (ميونيخ - رويترز)

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قال مشرعون إن مسؤولين أوكرانيين طالبوا أعضاء الكونغرس الأمريكي بالضغط على إدارة الرئيس جو بايدن لإرسال مقاتلات «إف - 16» إلى كييف، وأكدوا أن من شأن تلك الطائرات تعزيز قدرة أوكرانيا على ضرب وحدات الصواريخ الروسية بصواريخ أمريكية الصنع.

وجاءت المطالبات مطلع الأسبوع على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن خلال محادثات بين مسؤولين أوكرانيين، من بينهم وزير الخارجية دميترو كوليبا، وأعضاء ديمقراطيون وجمهوريون من مجلسي الشيوخ والنواب.

وقال السيناتور مارك كيلي لـ«رويترز» أول من أمس: «أخبرونا بأنهم يريدون (طائرات إف - 16) لسحق الدفاعات الجوية» للقوات الروسية. ومارك كيلي هو رائد فضاء سابق حلق بمقاتلات تابعة للبحرية الأمريكية في معارك.

وكان بايدن رد بكلمة «لا» حينما سُئل الشهر الماضي إن كان سيوافق على طلب أوكرانيا بإرسال طائرات إف - 16 من تصنيع لوكهيد مارتن.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه يتعين على الولايات المتحدة التركيز على توفير الأسلحة التي يمكن استخدامها فوراً في ساحة المعركة بدلاً من الطائرات المقاتلة التي تتطلب تدريبات مكثفة.

وتضافرت أربعة وفود من مجلسي الشيوخ والنواب فيما وصفه الأعضاء بأنه أكبر عدد من المشرعين الأمريكيين لحضور أبرز مؤتمر أمني في أوروبا منذ بدئه عام 1963، ما يدل على دعم المجلسين الواضح لأوكرانيا. ويركز المؤتمر بشكل خاص على الوضع في أوكرانيا، كما أنه يأتي قبل أيام من الذكرى الأولى للحرب.

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