بلينكن يحذر الصين من عواقب إمداد روسيا بالأسلحة

المصدر: أ ف ب

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حذَّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الصين من عواقب إمدادها روسيا بالأسلحة خلال الحرب المندلعة بينها وبين جارتها أوكرانيا.

وأوضح بلينكن، اليوم، أن بكين تنظر في إرسال أسلحة إلى روسيا، مشدّداً على أن أي إمدادات من شأنها أن تؤدي إلى مشكلة خطيرة.

ولفت الاتحاد الأوروبي إلى نقص في الذخيرة تعانيه أوكرانيا مع قرب دخول النزاع عامه الثاني، مؤكداً ضرورة إيجاد حل لذلك خلال أسابيع.

وقال بلينكن، في تصريح لشبكة «سي بي إس»: «إن قلقنا مبني على معلومات لدينا تفيد بأنهم ينظرون في تقديم دعم فتاك إلى روسيا»، في إشارة إلى الصينيين.

ولدى سؤاله عن ماهية هذا الدعم الفتاك، رد بلينكن بالقول: «كل ما يراوح بين الذخائر والأسلحة في ذاتها».

وفي ألمانيا، حيث شارك، أمس، في مؤتمر ميونيخ للأمن والتقى نظيره الصيني وانغ يي، أدلى بلينكن بتصريحات مماثلة في عدد من المقابلات أجرتها معه محطات تلفزة أمريكية.

ولدى لقائه نظيره الصيني، حذّر بلينكن من تداعيات وعواقب في حال قدّمت الصين دعماً مادياً لروسيا أو مساعدة تنطوي على التفاف منهجي على العقوبات.

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