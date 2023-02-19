أمريكا تقدم 100 مليون دولار أخرى لتركيا وسوريا دعما لجهود الإغاثة

المصدر: أ ف ب

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد إن الولايات المتحدة ستقدم 100 مليون دولار أخرى لتركيا وسوريا دعما لجهود الإغاثة من الزلزال.

وكانت واشنطن قدمت 85 مليون دولار للبلدين لمساعدتهما للتغلب على آثار الزلزال المدمر.

وأضافت الوزارة أن الرئيس جو بايدن يعتزم الموافقة على تخصيص 50 مليون دولار لمساعدة اللاجئين والمهاجرين و50 مليونا أخرى مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال الذي ضرب البلدين في السادس من فبراير شباط الجاري.

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