"آيدكس ونافدكس 2023" ينطلقان غداً بمشاركة أكثر من 1350 شركة من مختلف دول العالم

المصدر: وام

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلنهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تنطلق غداً فعاليات الدورة السادسة عشرة لمعرض الدفاع الدولي "ايدكس 2023" والدورة السابعة لمعرض الدفاع البحري "نافدكس 2023"، اللذين تُنظمهما مجموعة "أدنيك" بالتعاون مع وزارة الدفاع ويستمران على مدار 5 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة أكثرمن 1350 شركة من مختلف دول العالم.

وتعتبر نسخة هذا العام الأكثر تميزاً في تاريخ المعرض، كونها تتزامن مع مرور 30 عاماً على انطلاقة معرض آيدكس الحدث الرائد الذي يُعد أحد أهم المعارض الدفاعية على مستوى العالم وأكبرها على مستوى المنطقة.

وزادت المساحة الكلية للمعرض هذا العام بنسبة 20% مقارنة بالدورة السابقة للمعرض، لتصل إلى 165 ألف متر مربع، وارتفعت بمقدار 135 ضعف مقارنة بمساحة الدورة الأولى في العام 1993 التي لم تتجاوز الـ 1,200 متر مربع.

كما ارتفع عدد الشركات العارضة في نسخة هذا العام إلى 1,350 شركة بنسبة نمو قدرها 50% مقارنة بالدورة السابقة في عام2021، في حين ارتفع عدد هذه الشركات بنسبة 285% مقارنة بالدورة الأولى للمعرض في عام 1993.

ويتوقع أن تستقطب نسخة هذا العام ما يزيد عن 130 ألف زائر من كبار الشخصيات وصناع القرار والمتخصصين من جميع أنحاء العالم، وبنسبة نمو قدرها 209% عن الدورة السابقة في العام 2021.

تشارك في نسخة هذا العام 65 دولة، بزيادة قدرها 10% عن الدورة السابقة و200% مقارنة مع النسخة الأولى في عام 1993، فيما ارتفع عدد الأجنحة الوطنية إلى 41 جناحا وطنيا وبنسبة نمو قدرها 17 % مقارنة مع الدورة السابقة في العام.

ويشارك في المعرض 9 دول جديدة للمرة الأولى، وهي كل من: اوزباكستان،أيرلندا، نيجيريا، مونتينيغرو، ليتوانيا، الكويت، بنغلاديش، كولومبيا بالإضافة إلى موناكو.

وتتميز نسخة هذا العام بالعديد من المبادرات التي تقام لأول مرة،وتساهم في تعزيز مكانة الحدث الأبرز عالمياً في قطاع الصناعات الدفاعية، حيث تم إضافة القاعة رقم 13، بمساحة إجمالية تتجاوزالـ 2,200 متر مربع وذلك لاستيعاب الشركات الجديدة.

كما تم تدشين قاعة إضافية تضم منطقة مخصصة للشركات الناشئة(Startups)، على مساحة تتجاوز الـ 1,500 متر مربع، والتي تستقطب ما يزيد عن 81 شركة ناشئة من 25 دولة حول العالم،لعرض أبرز تقنياتها ومنتجاتها أم الزوار والخبراء.

وتشهد الدورة الحالية إقامة معرض نافدكس للمرة الأولى في قاعة مارينا أدنيك الجديدة، التي تمتد على مساحة تتجاوز الـ 10 آلاف متر مربع، والتي تعد الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، حيث ارتفع عدد الشركات العارضة الدورة الحالية معرض نافدكس بنسبة 206% مقارنة مع الدورة السابقة، وزادت المساحة الإجمالية بنسبة 35% لتصل إلى 57 ألف متر مربع.

ويشارك في الدورة الحالية من معرض نافدكس العديد من القطع والسفن البحرية من 7 دول، وهي: باكستان، البحرين، بريطانيا، إيطاليا، الصين، الهند، بالإضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيتم عرض هذه السفن في ميناء أدنيك بالإضافة إلى ميناء زايد، الذي سيستقطب العديد من القطع والسفن البحرية المشاركة في المعرض.

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