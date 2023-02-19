البرلمان التركي.. تمديد تعليق العمل حتى 28 فبراير الجاري

المصدر: البيان

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أفاد نائب رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية في تركيا مصطفى إيليتاش بأن نواب البرلمان قرروا تمديد تعليق عمل المجلس التشريعي حتى 28 فبراير الجاري بسبب الزلازل المدمرة.



وكتب إيليتاش في تغريدة على "تويتر": "نظرا لأن معظم النواب في منطقة الزلزال، قررت أحزاب البرلمان تمديد تعليق العمل حتى 28 فبراير الجاري" وفق روسيا اليوم.

وتم تعليق عمل البرلمان التركي في 6 فبراير الجاري. ويقوم العديد من النواب الأتراك بتنسيق تقديم المساعدات للمتضررين في الزلزال.

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