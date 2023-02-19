لماذا أنهت كندا البحث عن حطام جسم طائر؟

المصدر: أ ف ب

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كشفت الشرطة الكندية عن الأسباب التي دعتها إلى إنهاء البحث عن حطام جسم طائر بعد إسقاطه.

وأوضحت الشرطة، مساء أول من أمس، أنها أنهت البحث بعد نحو أسبوع من عملية الإسقاط في مقاطعة يوكون، لأنها لم تتمكن من تحديد موقع الحطام بسبب الظروف الجوية القاسية، برغم تمشيطها منطقة البحث الأكثر احتمالاً أن يكون الجسم قد سقط فيها.

وقال بيان إن تساقط الثلوج الأخير وتراجع احتمال العثور على الجسم والاعتقاد الحالي بأن الجسم ليس له علاقة بسيناريو يتطلب جهود بحث استثنائية، دفعت سلطات إنفاذ القانون الفدرالية إلى إنهاء البحث.

وفي 11 فبراير، أرسل الجيش الأمريكي، بالتنسيق مع كندا، طائرة مقاتلة لإسقاط جسم طائر مجهول الهوية اعتقاداً بأنه يهدد أمن الملاحة الجوية المدنية.

بدورها، أعلنت الولايات المتحدة، مساء أول من أمس، أنها أنهت البحث عن جسمين طائرين آخرين أسقطت أحدهما قبالة الساحل الشمالي لألاسكا في 10 فبراير، والآخر فوق بحيرة هورون على الحدود مع كندا بعد يومين من ذلك.

ولم يسفر البحث، الذي تم بالتعاون مع السلطات الكندية واستُعملت فيه تقنيات متطورة، عن نتيجة.

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