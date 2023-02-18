مشروع قرار في مجلس الأمن لإدانة الاستيطان الإسرائيلي

المصدر: عواصم - وكالات

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تبحث إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اتخاذ خطوات إضافية رداً على إعلان إسرائيل الأخير بشأن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤولون أمريكيون لموقع «أكسيوس»، إن إدارة الرئيس جو بايدن تناقش اتخاذ قرارات ضد التوسع الاستيطاني لإسرائيل، بعدما منحت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، تراخيص بأثر رجعي لتسعة مواقع استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وأعلنت بناء عدد كبير من المساكن الجديدة في المستوطنات القائمة، مما دفع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للقول إنه «منزعج بشدة».

ونقل «أكسيوس» عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، لم يكشف هويتهم، أنه في الأيام التي سبقت الإعلان، أجرى وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر محادثات مع مسؤولين أمريكيين، كان بعضها «صعباً للغاية»، وتحولت إلى «جدال صعب وساخن في بعض الأحيان».

وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن ماكجورك ونايدس ضغطا بشدة في السر ضد قرار شرعنة المستوطنات، وأوضحا أن إدارة بايدن تعارض أي تقنين للبؤر الاستيطانية، والموافقة على أي عدد من الوحدات السكنية الجديدة.

استياء البيت الأبيض

وأعرب البيت الأبيض الخميس عن استيائه الشديد من الخطط الإسرائيلية لتوسيع كبير للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كارين جان بيار، «نشعر باستياء شديد إزاء إعلان الإسرائيليين».

وأضافت أن إدارة الرئيس جو بايدن تتمسك بمعارضتها الشديدة للتوسع الاستيطاني.

في الاثناء يستعد مجلس الأمن لإقرار مشروع يطالب تل أبيب بـ«وقف فوري» لجميع الأنشطة الاستيطانية. ويبحث المجلس التابع للأمم المتحدة مشروع قرار، اطلعت عليه «رويترز»، يطالب إسرائيل بـ«الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة».

وقال دبلوماسيون إن من المرجح أن يصوت المجلس المكون من 15 عضواً، الاثنين.

وقف فوري

ووزّع على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو إلى الوقف «الفوري للأنشطة الاستيطانية» الإسرائيلية، اطلعت عليه وكالة «فرانس برس»، قبل أيام قليلة من اجتماع حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

ومشروع القرار «يؤكد مجدداً أن إنشاء إسرائيل مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكاً للقانون الدولي».

ويدين كل محاولات الضم، بما في ذلك القرارات والإجراءات التي تتخذها إسرائيل بخصوص المستوطنات ويدعو إلى انسحابها الفوري.

وأعلن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الأحد الماضي، شرعنة تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بعد سلسلة هجمات في القدس الشرقية، بينها هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص الجمعة.

وكانت واشنطن وبرلين وباريس وروما ولندن قد أعربت الثلاثاء عن معارضتها القوية لخطط إسرائيل إضفاء شرعية على تسع مستوطنات تُعتبر عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، واعتزامها أيضًا بناء وحدات سكنية جديدة في المستوطنات القائمة في الضفة الغربية.

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