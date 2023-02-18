قتلى وجرحى في هجوم إرهابي على مركز شرطة في كراتشي

المصدر: كراتشي - رويترز

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قال مسؤولون إن مسلحين إرهابيين هاجموا مركز شرطة في مدينة كراتشي في جنوب باكستان أمس الجمعة، وقتلوا شخصين على الأقل كما جُرح آخرون وسط إطلاق نيران وانفجارات.

وتمركز قناصة من الشرطة في مواقع بالقرب من المركز وأطفئت جميع الأضواء في المنطقة. وقال طبيب بشرطة كراتشي إن شخصين قتلا وأصيب ثلاثة.

وأعلنت حركة طالبان الباكستانية، مسؤوليتها عن الهجوم في رسالة أرسلها المتحدث باسم الحركة إلى الصحفيين.

وقال عرفان بلوخ نائب المفتش العام «لا يمكنني تحديد عدد الإرهابيين الذين دخلوا، ولكنهم أكثر من خمسة على الأقل».

ويضم المركز مكاتب لأكبر مسؤولي الشرطة بالمدينة. وقال بلوخ إنه كان يوجد ما لا يقل عن 30 شرطياً في المركز في وقت الهجوم.

وأغلقت الشرطة الطريق الرئيسي عبر المدينة ووصلت تعزيزات كبيرة من قوات الأمن، إلى مكان الحادث.

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