زيلينسكي يطلب من الحلفاء "تسريع" جهود دعم أوكرانيا

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحلفاء الجمعة إلى "تسريع" جهود دعم أوكرانيا،، مشدداً على أن "لا بديل عن انتصار أوكرانيا".

وقال زيلينسكي في مداخلة عبر الفيديو أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، في ألمانيا "نحتاج إلى السرعة. سرعة في إبرام اتفاقاتنا، سرعة في الإمدادات لتعزيز معركتنا، سرعة في القرارات للحد من القدرة الروسية. لا بديل عن السرعة لأن عليها تعتمد الحياة".

وأضاف "لا بديل عن انتصار أوكرانيا. لا بديل عن أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي. لا بديل عن أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي".

ورأى زيلينسكي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يحاول كسب الوقت"، و"المراهنة على تعب الأطراف".

وقال "من الواضح أن أوكرانيا لن تكون محطته الأخيرة. سيواصل (هجومه) في اتجاه دول أخرى في الكتلة السوفييتية السابقة".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز