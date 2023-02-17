حملة «تركيا قلب واحد» تجمع 6.1 مليارات دولار

المصدر: (أنقرة - وكالات)

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجحت حملة تبرعات تحمل اسم «تركيا قلب واحد»، في جمع أكثر من 6 مليارات دولار في غضون سبع ساعات لصالح المتضررين من الزلزال، بحسب بما أوردته وكالة أنباء «الأناضول» التركية، أمس الخميس.

وقامت 213 محطة تلفزيونية و562 إذاعة داخل وخارج تركيا، مساء الأربعاء، ببث حملة مشتركة شارك فيها مشاهير أتراك في تقديم الحملة على الهواء مباشرة.

ولاقت الحملة، التي بثتها قنوات وإذاعات في تركيا وأذربيجان وقبرص التركية، دعماً واسعاً من رجال أعمال وشركات وساسة ورياضيين وممثلين. وعلى مدار سبع ساعات من البث المباشر، تلقت الحملة تبرعات كبيرة وصلت قيمتها إلى 115 ملياراً و146 مليوناً و528 ألف ليرة تركية (نحو 6.1 مليارات دولار).

وفي اتصال هاتفي، أعلن رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، دعم الحملة بمليون يورو، معرباً عن خالص تعازيه لتركيا حكومة وشعباً. وأضاف: «مستعدون لتسخير ما لدينا من إمكانيات لدعم الشعب التركي، وأعلن نيابة عن الشعب الألباني، التبرع بمليون يورو لمتضرري الزلزال». في الأثناء، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن المنظمة الدولية توجه نداء مساعدة دولية لجمع مليار دولار لتركيا.

وقال غوتيريش في بيان إن التمويل الذي يغطي فترة ثلاثة أشهر، سيقدم مساعدة إلى 5.2 ملايين شخص ويتيح لمنظمات المساعدة تعزيز دعمها الحيوي للجهود التي تبذلها حكومة تركيا «التي ضربها زلزال يعد الأعنف منذ قرن».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز