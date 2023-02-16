فرنسا ترى أن «وقت إعادة الاتصال» بالصين قد حان

المصدر: أ ف ب

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اعتبرت فرنسا الخميس أن "وقت إعادة الاتصال" بالصين قد حان، من أجل إقناع بكين خصوصا بـ"المساهمة" في إحلال السلام في أوكرانيا، بعد فتور على خلفية كوفيد وتوترات دبلوماسية.

بعد يومين من المحادثات في باريس مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أكد قصر الإليزيه أن زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون للصين "في الربع الأول" من العام "قيد الإعداد".

واستقبل ماكرون شخصيا المسؤول الصيني الكبير الأربعاء.

وقالت الرئاسة الفرنسية للصحافيين "لقد حان الوقت حقا لإعادة الاتصال بالسلطات الصينية"، موضحة أنها تريد "تنشيط" المشاريع الثنائية والحوار حول التحديات العالمية مثل أزمة المناخ والنزاع في أوكرانيا.

وتريد الحكومة الفرنسية "إعادة التوازن" على صعيد الوصول للسوق الصينية، لا سيما في قطاع الطيران ولصالح المزارعين الفرنسيين.

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