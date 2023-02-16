العثور على بقايا منطاد في تايوان

المصدر: أ ف ب

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أعلن الجيش التايواني، اليوم، العثور على بقايا جهاز يشتبه بأنه منطاد صيني للأرصاد الجوية، وقرر تعزيز دوريات مراقبة المنشآت العسكرية وسط تهديدات متزايدة من بكين ضد الجزيرة.

وقال الجيش إن أجساماً مجهولة الهوية شوهدت تتساقط، اليوم، فوق جزر ماتسو في بحر الصين الشرقي، على بعد نحو 280 كيلومتراً من تايبيه.

وعُثر على بقايا منطاد قطره متر واحد، وجهاز يحمل نقشاً بأحرف صينية من الأبجدية المبسطة الشائعة الاستخدام في الصين.

وقال الجيش إن «تحليلنا الأولي يشير إلى أن البقايا تعود إلى جهاز لرصد الطقس»، مضيفاً أنها خُزّنت بهدف التحليل.

وأعلن البيان أن «جميع الوحدات مطالبة بتعزيز الدوريات في المعسكرات» ومراقبة الوضع.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر، في مطلع فبراير، بتدمير منطاد صيني حلّق فوق الأراضي الأمريكية، من ضمنها مواقع عسكرية حساسة.

وأكد مسؤولون أمريكيون أنه منطاد للتجسس يشكّل على الأرجح جزءاً من أسطول أجهزة مماثلة.

وردت الصين قائلة إن المنطاد مخصص لأبحاث مرتبطة بالطقس، واتهمت الولايات المتحدة بنشر مناطيد أمريكية تجسسية فوق أراضيها، وهو ما نفاه مسؤولون أمريكيون.

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