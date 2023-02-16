ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار «غابرييل» في نيوزيلندا

المصدر: أ ف ب

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أعلنت السلطات النيوزيلندية، اليوم، أن حصيلة الإعصار العنيف «غابرييل» الذي اجتاح البلاد هذا الأسبوع ارتفعت إلى خمسة قتلى، في حين بلغ عدد الذين تم إجلاؤهم من منازلهم بسبب الفيضانات التي خلّفها 10500 شخص.

وكانت حصيلة سابقة أوردتها السلطات، أمس، أفادت بسقوط أربعة قتلى من جرّاء هذا الإعصار التاريخي.

وحذّرت السلطات سكّان المناطق الشرقية المتضرّرة بشدّة من مرور الإعصار، من أنّ مزيداً من الأمطار الغزيرة ستهطل في الساعات المقبلة.

وفي بيان أصدرته اليوم، قالت الشرطة الوطنية إنه تم العثور على جثة شخص يُعتقد أنّه فارق الحياة بعد أن حاصرته مياه الفيضانات في قرية إيكسديل بمنطقة غيبسورن على الساحل الشرقي للبلاد.

وبذلك يرتفع عدد القتلى في منطقة خليج هوك على الساحل الشرقي للبلاد إلى أربعة، في حين سقط القتيل الخامس في أوكلاند.

وتخضع نيوزيلندا لحالة طوارئ وطنية منذ أن اجتاح الإعصار المدمّر غابرييل ساحلها الشمالي الأحد.

ولا يزال العديد من الأشخاص في عداد المفقودين في مناطق غمرتها مياه الفيضانات والسيول.

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