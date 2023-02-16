سويسرا ترفض تزويد أوكرانيا بذخائر سويسرية الصنع

المصدر: أ ف ب

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أعلنت سويسرا رفضها تزويد أوكرانيا بذخائر سويسرية الصنع.

وانتقد نائب المستشار الألماني روبرت هابيك، أمس، موقف سويسرا، بعدما امتنعت عن تزويد أوكرانيا بذخيرة لمدافع غيبارد الألمانية الصنع المضادّة للطائرات التي تستخدمها أوكرانيا.

وقال هابيك، في مقابلة مع صحيفة «دي تسايت»، إن «بعض الدول ما زالت تمتلك ذخائر، لكنّها متردّدة في تزويد أوكرانيا بها لأسباب تاريخية».

وأضاف: «نجري محادثات مع سويسرا، ويجب أن أكون واضحاً: لا أستطيع أن أفهم لماذا لا توفّر سويسرا ذخائر غيبارد».

وتزامنت هذه التصريحات مع اجتماع لوزراء دفاع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل في محاولة لتسريع تسليم الذخائر والأسلحة إلى كييف.

وحذّر الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، الاثنين، من أن كييف تستخدم الذخيرة بمعدّل أسرع مما ينتجه الأعضاء في الناتو.

وقال إنّ الحرب في أوكرانيا تستهلك كمية هائلة من الذخائر، وتستنفد مخزونات الحلفاء.

وأرسلت برلين أنظمة وذخائر غيبارد ألمانية الصنع إلى أوكرانيا ضمن حزمة أسلحة، لكنّ إنتاج ألمانيا من الذخائر محدود، وقد طلبت من سويسرا السماح بإرسال ذخيرة سويسرية الصنع إلى أوكرانيا.

لكنّ برن رفضت ذلك، معتبرةً أن الإذن بالصفقة من شأنه أن يضرّ بحيادها.

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