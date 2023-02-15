بعد 9 أيام تحت الأنقاض .. إنقاذ 4 أشخاص أحياء في تركيا

المصدر: د ب ا

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قال فريق هولندي إنه قام بإنقاذ أربعة أشخاص أحياء من أسفل الانقاض في مدينة انطاكيا في ولاية هاتاي.

وأعلن الفريق الهولندي اليوم الأربعاء أن الناجين هم ثلاثة رجال وطفل. وكان الأربعة أشخاص يرقدون أسفل الانقاض منذ وقوع زلزال قوي منذ تسعة أيام.

وقال الفريق إنه تم العثور على أب وابنه خلال الليل. وتم العثور على الرجلين الآخرين مساء أمس الثلاثاء عقب أن تمكنت الكلاب البوليسية من رصد موقعهما.

وكان قد تم إرسال الفريق إلى منطقة الزلزال ويضم 28 متطوعا وتسعة كلاب مدربة.

وقد تمكن الفريق بالفعل من العثور على فتاة (13 عاما) حية في نفس المنطقة أمس الأول الاثنين.

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