بعد مرور 222 ساعة.. فيديو للحظة إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض

المصدر: البيان

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نجحت فرق البحث والإنقاذ بانتشال سيدة تبلغ 42 عامًا من تحت الأنقاض في ولاية قهرمان مرعش بعد مرور 222 ساعة على الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا.

ورصدت فرق البحث والإنقاذ القادمة من بورصة صوتًا من تحت أنقاض أحد المباني في حي "خير الله" بقضاء "أونإيكي شباط" في الولاية وفق وكالة الأناضول التركية.

وتمكنت الفرق من إنقاذ السيدة مليكة إمام أوغلو البالغة 42 عامًا رغم مرور 222 ساعة على مكوثها تحت الأنقاض.

وفي 6 فبراير الجاري وقع زلزالان متتاليان بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات جنوب تركيا وشمال سوريا، وتسببا بخسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات.

واستمرت فرق الانقاذ التركية اليوم الأربعاء، في بحثها الدؤوب عن ناجين تحت الانقاض، لليوم العاشر على التوالي، إثر الزلزالين المدمرين اللذين ضربا المنطقة الحدودية التركية السورية ، في ظل استمرار الإبلاغ عن عمليات الإنقاذ على الرغم من الصعوبات.

ومن جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، إن فرق الانقاذ ستتأكد من انتشال آخر شخص من تحت الأنقاض قبل بدء رفعها الحطام، مضيفا أن هناك ما يقرب من 20 ألف مبنى قد تم تدميره.

وأفادت محطة "تي.آر.تي" الرسمية بأنه قد تم إنقاذ امرأة 42 عاما من تحت الانقاض في محافظة كهرمان مرعش صباح اليوم الأربعاء، بعد أن ظلت تحت الأنقاض لمدة 222 ساعة.

ولا يمكن التحقق من عملية الإنقاذ بشكل مستقل.

وكان زلزالان قويان ضربا منطقة الحدود التركية السورية خلال الساعات الأولى من صباح السادس من شباط/فبراير.

وأعلنت السلطات التركية مقتل 35 ألفا و418 شخصا في تركيا فقط، ليرتفع بذلك إجمالي عدد القتلى في تركيل وسوريا إلى أكثر من 40 ألفا.

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