لقطات تحبس الأنفاس.. اللحظات الأولى لزلزال تركيا المدمر بكاميرا مراقبة

المصدر: البيان

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بثت وكالة الأناضول التركية للأنباء لقطات تحبس الأنفاس من ولاية ملاطية للحظات الأولى للزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا الأسبوع الماضي.

واستمرت فرق الانقاذ التركية اليوم الأربعاء، في بحثها الدؤوب عن ناجين تحت الانقاض، لليوم العاشر على التوالي، إثر الزلزالين المدمرين اللذين ضربا المنطقة الحدودية التركية السورية ، في ظل استمرار الإبلاغ عن عمليات الإنقاذ على الرغم من الصعوبات.

ومن جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، إن فرق الانقاذ ستتأكد من انتشال آخر شخص من تحت الأنقاض قبل بدء رفعها الحطام، مضيفا أن هناك ما يقرب من 20 ألف مبنى قد تم تدميره.

وأفادت محطة "تي.آر.تي" الرسمية بأنه قد تم إنقاذ امرأة "42 عاما" من تحت الانقاض في محافظة كهرمان مرعش صباح اليوم الأربعاء، بعد أن ظلت تحت الأنقاض لمدة 222 ساعة.

ولا يمكن التحقق من عملية الإنقاذ بشكل مستقل.

وكان زلزالان قويان ضربا منطقة الحدود التركية السورية خلال الساعات الأولى من صباح السادس من فبراير.

وأعلنت السلطات التركية مقتل 35 ألفا و418 شخصا في تركيا فقط، ليرتفع بذلك إجمالي عدد القتلى في تركيا وسوريا إلى أكثر من 40 ألفا وفق وكالة الأنباء الألمانية.

ويقيم حاليا نحو 6ر1 مليون شخص في ملاجئ طارئة بتركيا، كما غادر 600 ألف شخص آخر المنطقة أو تم إجلاؤهم منها.

لحظات تحبس الأنفاس.. كاميرات المراقبة في ولاية #ملاطية تلتقط اللحظات الأولى لـ #الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي #تركيا مطلع الأسبوع الماضي pic.twitter.com/yZeVyBLhKr — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 15, 2023

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