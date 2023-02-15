هايلي تتحدى ترامب: سأترشح للرئاسة

المصدر: واشنطن - وكالات

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أعلنت النائبة عن الحزب الجمهوري نيكي هايلي، أمس، ترشحها لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2024، لتصبح أول مرشحة بارزة تنافس دونالد ترامب.

وقالت السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة التي عينها ترامب في 2017، في مقطع فيديو توجهت فيه إلى مؤيديها «أنا مرشحة رئاسية». وقالت هايلي في مقطع الفيديو «حتى في أحلك أيامنا، نحن محظوظون إلى حد كبير لأننا نعيش في أمريكا». لكنها اعتبرت أن للرئيس الديمقراطي جو بايدن و«الإدارة» في واشنطن سجلاً «مروّعاً».

ووعدت مؤيديها «بإعلان خاص» في تشارلستون في ساوث كارولاينا، الولاية التي كانت حاكمة لها. وطالبت هايلي في رسالتها بـ«جيل جديد من القادة»، منتقدةً الجمهوريين في الانتخابات الأخيرة التي تدخل فيها ترامب (76 عاماً). وهايلي ابنة زوجين من المهاجرين الهنود، نشأت في بلدة صغيرة في ساوث كارولاينا، قبل أن تصبح حاكمة لهذه الولاية.

وكانت هايلي أشارت إلى احتمال ترشحها منذ أسابيع بنشرها مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يعلن أن أمريكا مستعدة لقيادة من «جيل جديد». وقالت في تغريدة: «أنا وعائلتي لدينا إعلان كبير نشاركه معكم في 15 فبراير (اليوم)، ونعم بالتأكيد سيكون يوماً رائعاً في ساوث كارولينا»، داعية المؤيدين لحضور الحدث.

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