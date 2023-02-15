إنقاذ سيدة بعد 204 ساعات تحت الأنقاض "فيديو"

المصدر: البيان

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نجحت الفرق الإغاثية بولاية هطاي، جنوب تركيا، في إنقاذ سيدة أجنبية بعد مكوثها 204 ساعات تحت الأنقاض.

ونقلت عربات الإسعاف السيدة إلى المستشفى على الفور وفق وكالة الأناضول للأنباء..

وفي 6 فبراير الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.​​​​​​​

إنقاذ سيدة أجنبية بعد 204 ساعات على مكوثها تحت أنقاض مبنى دمره #الزلزال بولاية #هطاي جنوبي #تركيا pic.twitter.com/scef8IkVXQ — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 14, 2023

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