بعد 177 ساعة.. إنقاذ رجل يبلغ من العمر 35 عامًا من تحت الأنقاض "فيديو"

المصدر: البيان

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نجحت الفرق الإغاثية بولاية أدي يامان، جنوب تركيا، في إنقاذ شاب من تحت الأنقاض المهدمة جراء الزلزال بعد مضي 177 ساعة.

وتمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ رجل يبلغ من العمر 35 عامًا من تحت أنقاض الزلزال بولاية أدي يامان وفق وكالة الأناضول.

ونقلت عربات الإسعاف الرجل إلى المستشفى على الفور.

وفي 6 فبراير الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.​​​​​​​

بعد 177 ساعة.. إنقاذ رجل يبلغ من العمر 35 عامًا من تحت أنقاض #الزلزال بولاية #أدي_يامان pic.twitter.com/gIad9uU9dC — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 14, 2023

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